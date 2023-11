Giulia, le ossessioni di Filippo: "Mi stai tradendo", "non devi laurearti ora"

Giulia, la sorella Elena svela dettagli inediti. "Quei messaggi di Filippo sottovalutati"

Sull'omicidio di Giulia Cecchettin sono in corso le indagini per risalire a tutto il percorso fatto in auto da Filippo Turetta prima dell'abbandono del corpo a bordo di un lago e alla fuga finale verso la Germania. Ma parallelamente emergono anche retroscena inediti su tutti i campanelli d'allarme sottovalutati sui comportamenti del probabile assassino di Giulia. Se, infatti, - si legge su Il Giornale - in un primo momento sembrava non ci fossero ragioni per credere che si giungesse all’epilogo luttuoso, adesso sempre più i parenti di lei raccontano dettagli del loro rapporto di coppia. Gli ultimi due episodi giungono dalla sorella Elena Cecchettin, che è intervenuta in collegamento a Storie Italiane. Elena ha dapprima raccontato un’uscita con la sorella per ascoltare musica dal vivo: "L'11 febbraio siamo andate insieme a un concerto a Milano. Lei probabilmente aveva detto qualcosa a lui del tipo "ti aggiorno su quello che faccio", ma lui l'aveva presa troppo letteralmente, l'aveva obbligata a scriverle ogni due secondi quello che stavamo facendo".

"Dissi a Giulia - prosegue Elena e lo riporta Il Giornale - che però non poteva stare tutta la giornata sul telefono e lei glielo ha detto e lui ha iniziato a fare scenate del tipo "me lo hai promesso, mi stai tradendo, questo è abbandono". Elena ha annoverato anche un'altra situazione, che poi pare abbia rappresentato la ragione della prima rottura tra i due. Elena afferma che Filippo abbia detto alla sorella: "Dovresti fermarti con gli esami e aiutare me perchè non possiamo non laurearci insieme". Elena ha aggiunto di esserne risultata allarmata, anche perché Giulia sarebbe stata sconvolta dalla richiesta.