Giulia Schiff in congedo dal fronte ucraino. Bufera sulle ultime dichiarazioni

In congedo dal fronte ucraino, le dichiarazioni di Giulia Schiff tornano a infiammare l'opinione pubblica

È tornata Giulia la bombarola, nel senso che Giulia Schiff ha la passione di sganciare bombe dall'alto e a queste cose non si comanda, quando la passione brucia. C'eravamo occupati del suo curioso caso qualche anno fa, nel 2019.



La Schiff, che all’epoca aveva 20 anni, era assurta agli onori della cronaca per una strana vicenda di presunto nonnismo quando frequentava l'Accademia di Pozzuoli. Alla fine del corso per ufficiali dell'aeronautica tenutosi a Latina, come da tradizione, era stata sollevata per le gambe e frustata nel fondoschiena dai suoi colleghi con dei rametti.

Naturalmente la Boldrini aveva subito attizzato le antenne e si era gettata contro la presunta "violenza" maschile per poi accorgersi con raccapriccio che la stessa Schiff aveva partecipato in passato, dalla parte dei fustigatori, ad un identico rito di iniziazione contro un suo collega maschio. La stessa Samantha Cristoforetti aveva confermato di aver partecipato al medesimo rito goliardico a Latina, esattamente come la bionda ragazza veneziana e di averne addirittura un “bellissimo ricordo”.

Quindi il rito era condiviso ed anzi apprezzato e, punto fondamentale, la stessa Schiff vi aveva partecipato in passato nei confronti di commilitoni ed esiste un eloquente video a riguardo. La denuncia della Schiff era giunta solo dopo essere stata congedata dall'aeronautica militare per "insufficiente attitudine militare" e quindi forte è il sospetto che si sia trattata di una ripicca nei confronti di chi l'aveva semplicemente bocciata per incapacità.