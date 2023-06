Giulia Tramontano, il killer: "Si è ferita gravemente tagliando i pomodori"

Giulia Tramontano, il killer: "L'ho uccisa perchè stava soffrendo troppo"

Giulia Tramontano, la 29enne di Senago incinta al settimo mese, è stata brutalmente uccisa dal suo fidanzato Alessandro Impagnatiello che ha confessato l'omicidio. Ma sulla macabra vicenda sono ancora troppe le cose che non tornano. Il killer sui tempi e modi dell’esecuzione del suo piano criminale ha fornito sin qui agli inquirenti indicazioni in parte contrastanti. L’ultima novità rispetto a quanto sin qui ipotizzato dagli investigatori emerge dal verbale di confessione di Alessandro Impagnatiello e riguarda la macabra gestione del cadavere della fidanzata da parte del barman una volta finita la donna a coltellate e la dinamica dell'omicidio. "Mentre veniva verso la sala con il coltello che stava usando per i pomodori, - dice Impagnatiello agli inquirenti - ha iniziato a procurarsi dei tagli sulle braccia, mi diceva che non voleva più vivere".

Secondo il racconto del barman, la giovane "si era già inferta qualche colpo all'altezza del collo e io arrivato vicino a lei, per non farla soffrire le ho inferto anche io tre o quattro colpi all'altezza del collo". Nella richiesta al gip di convalida dell’arresto, i pm di Milano sostengono che Impagnatiello ha dimostrato una "spiccata capacità manipolatoria e ingannatrice". Il barista 30enne è accusato di omicidio volontario aggravato non solo dalla premeditazione, ma anche dai "futili motivi" e dalla "crudeltà", oltre che di occultamento di cadavere e interruzione di gravidanza non consensuale. Avrebbe tenuto il cadavere della ragazza in casa per tre giorni prima di sbarazzarsene. Nelle scorse ore il suo avvocato Sebastiano Sartori ha detto che Impagnatiello "è come se stesse piano piano uscendo da un'allucinazione, da una situazione di cui ha iniziato probabilmente a rendersi conto solo ieri sera".