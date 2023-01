Giuseppe Villani il pizzaiolo di TikTok: "A Sanremo vi prendo per la gola"

Giuseppe Villani è il pizzaiolo virale su TikTok: "Torno a Sanremo e vi prenderò per la gola"

Parola d'ordine pizza. Ma anche social, un connubio che si sposa bene quando una delle meraviglie mondiali della cucina riesce a conquistare tutti. Stiamo parlando della pizza. Lo sa bene Giuseppe Villani - pizzaiolo con sangue Agerolese, ma trapiantato ormai in pianta stabile in Franciacorta - che è diventato un vero fenomeno sui social. La sua è una grande storia imprenditoriale, scandita dai sacrifici e dal successo. Lo scorso anno è stato al Festival della canzone italiana, dove tornerà anche quest'anno a Casa Sanremo come pizzaiolo ufficiale. Si tratta di un altro riconoscimento, vista l’importanza del palcoscenico e la grande visibilità già arrivata nella precedente edizione.

Ma Villani ha anche un grande rapporto con i social, che sono da sempre la sua più grande passione. Un luogo virtuale dove esprimere tutta la sua arte e la sua bravura. I suoi video stanno andando fortissimo su Tik-Tok, dove fin dal suo sbarco ha ricevuto un nuovo di visualizzazioni e di like notevoli. Il giovane pizzaiolo, pluri-premiato, sta portando anche sui social tutti i grandi successi legati al mondo della pizza. Video e like da leccarsi i baffi.