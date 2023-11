Test psico-attitudinali per i giudici: il governo valuta la stretta a ingressi

Giustizia: tra norme Cdm ipotesi test psico-attitudinali toghe

Al pre-Consiglio dei ministri di questa mattina, secondo quanto apprende l'Agi, si e' ragionato sulla possibilita' di inserire tra le misure sulla giustizia sul tavolo del Consiglio dei ministri di oggi anche la possibilita' di prevedere il test psico-attitudinale per i magistrati. Una valutazione, secondo quanto si apprende, e' in corso. L'ipotesi e' quella di prevedere i test per l'ingresso in magistratura. Si tratterebbe di estendere alle toghe i test gia' previste per le forze dell'ordine.

Alle 16,30 è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri un decreto legislativo riguardante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e un altro decreto legislativo sulle disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura. Si tratta di un provvedimento attuativo della riforma Cartabia: si inseriscono giudizi sulle valutazioni professionali delle toghe per gli scatti di carriera.