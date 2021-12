Graziano Mesina arrestato: era latitante dal 2020

Arrestato Graziano Mesina, era latitante dal luglio 2020. Era tra i ricercati di "massima pericolosità"

È stato arrestato nel corso della notte Graziano Messina, ponendo fine ad una latitanza durata 17 mesi. "Grazianeddu" è stato rintracciato dai carabinieri del Ros a casa di una coppia di conoscenti a Desulo, in provincia di Nuoro. MESINA, 79 anni, era latitante dal 2 luglio del 2020, giorno in cui era arrivata la condanna della Cassazione per traffico internazionale di droga

Graziano Mesina: arrestata coppia che lo proteggeva

E' stata arrestata per favoreggiamento la coppia che proteggeva la latitanza di Graziano Mesina. Al vaglio anche il reato di procurata inosservanza della pena.

Mesina: Luzi, grazie a Carabinieri per professionalita'

Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen.C.A. Teo Luzi, ha espresso i propri complimenti a tutti i componenti del ROS, del Comando Provinciale di Nuoro, del GIS e dello Squadrone Cacciatori di Sardegna che grazie al loro impegno e sacrificio hanno permesso di catturare il latitante Graziano Mesina, importante risultato operativo. "L'arresto odierno - ha precisato ai militari il generale Luzi - e' stato possibile solo grazie alla vostra capacita' di lavorare in maniera sinergica, sfruttando a pieno le rispettive competenze. Con la vostra professionalita' e il vostro esempio rendete me e tutti i Carabinieri che quotidianamente svolgono il proprio lavoro, con altrettanta serieta' e passione, pieni di orgoglio. Bravi"