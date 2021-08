Green pass obbligatorio per il personale scolastico. No su bus e...

Green pass: obbligo per personale scuola

La scuola di ogni ordine e grado riaprira' in presenza a settembre, con l'obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l'Universita' l'obbligo di certificazione verde sarà per i docenti (mentre non dovrebbe essere esteso anche agli studenti). E' quanto e' stato concordato dalla cabina di regia governativa convocata per discutere le misure del decreto sul green pass di cui e' atteso il varo del Consiglio dei ministri. Dall'inizio dell'anno scolastico tutto il personale dovra' dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovra' aver effettuato un tampone con esito negativo.

Green pass e trasporti a lunga percorrenza e mezzi di trasporto locali

Dovrebbe inoltre scattare dal 1 settembre l'obbligo di green pass per i mezzi di trasporto a lunga percorrenza ma non per il trasporto pubblico locale o per altri mezzi che viaggiano all'interno della stessa Regione. La certificazione dovrebbe essere richiesta per gli aerei e i treni Alta velocita', Intercity e per i traghetti extra-regionali.

Raggiunto l'accordo anche per quanto riguarda la capienza dei mezzi di trasporto: dovrebbe passare dal 50% all'80% dei posti disponibili, sia nel trasporto pubblico locale che in quello a lunga percorrenza, in zona bianca e gialla. Mentre non ci sara' l'obbligo di Green pass per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate. Per quanto riguarda i positivi al Covid 19, la quarantena per vaccinati dovrebbe scendere da dieci a sette giorni.

"Sara' prevista l'introduzione della certificazione verde per insegnanti e personale Ata, mentre continua a essere fortemente raccomandata la vaccinazione nella fascia di eta' 12-19 anni", ha spiegato la ministra per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, nel corso del question time alla Camera dei deputati.

Durante la cabina di regia si e' infine raggiunta una intesa in base alla quale chi ha fatto due dosi del vaccino di Reithera sara' esentato dal Green pass, mentre chi ha fatto una sola dose avra' indicazione di fare la seconda dose con un vaccino riconosciuto, per ottenere cosi' la certificazione verde.

"Nella cabina di regia governativa e' risultato prevalente l'orientamento di introdurre il green pass obbligatorio nelle scuole senza pero' prevedere sanzioni. Come al solito il governo affronta un tema cosi' delicato con superficialita'", lamentano i parlamentari di Fratelli d'Italia, Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento istruzione FdI ed Ella Bucalo responsabile scuola FdI.

"Ci chiediamo che senso abbia il green pass obbligatorio senza sanzioni cosi' come ci domandiamo che senso abbia prevederlo senza stanziare fondi adeguati per permettere al personale scolastico di effettuare i tamponi - aggiungono - Ribadiamo che an ostro parere il 'green pass' obbligatorio non e' necessario in quanto il personale scolastico (docenti, personale Ata e amministrativo) e' gia' vaccinato nella percentuale del 90% e questo dato non potra' che migliorare considerando che c'e' ancora un mese di tempo prima dell'avvio del nuovo anno. Va altresi' stigmatizzato il fatto che il governo non abbia previsto risorse adeguate per coprire il costo dei tamponi per il personale scolastico e per gli studenti".