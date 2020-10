Gregoretti, Salvini: "Io tranquillo. Non parlerò davanti al Gup"

Gregoretti: Salvini, io tranquillo. Non parlero' davanti a Gup - "Non parlero' davanti al Gup. Sono tranquillo, penso di avere fatto il mio dovere, ho totale fiducia nella giustizia italiana. Non parlero', abbiamo scritto che abbiamo salvato vite, non si e' fatto male nessuno e non si e' ferito nessuno e dato l'onore all'Italia, rispettato le leggi e svegliato l'Europa. Siamo in democrazia, possiamo parlare di arte a Catania? Ho piena fiducia nella magistratura". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini in vista dell'udienza preliminare di domani sul caso Gregoretti.

Gregoretti: Salvini, chiesto giudizio per azione di governo - "Non so se e' la prima volta che in Europa che un ex ministro e' processo non per reati economici, ma per un'azione di governo. Occorre una riflessione su qual e' il confine tra l'azione di governo e quella della magistratura. Domani potrebbe andare a processo il ministro della Scuola, dei Trasporti o del Lavoro per una scelta politica. La riforma delle pensione del governo vuole fare io la contesto, ma mai nella vita li porterei in Tribunale". Lo ha detto Matteo Salvini a Catania. "Io domani - ha aggiunto - vado in Tribunale tranquillo. Stanotte dormiro' sereno, c'e' qui con me la mia compagnia. Il rosario ce l'ho in tasca, ma lo tengo per me".