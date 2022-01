Beppe Grillo a giudizio il 13 giugno per l'aggressione al giornalista Selvi

Beppe Grillo a giudizio il 13 giugno per l'aggressione al giornalista Francesco Selvi

Si terra' il prossimo 13 giugno il processo che vede Beppe Grillo nei panni di imputato con l'accusa di lesioni personali e violenza privata nei confronti del giornalista Francesco Selvi. In un primo momento la Procura di Livorno aveva chiesto l'archiviazione del caso per l'accusa di violenza privata (mentre il procedimento era andato avanti per il reato di lesioni). Ma il mese scorso il giudice per le indagini preliminari aveva ordinato l'imputazione coatta. L'episodio risale al settembre 2020 quando il giornalista televisivo della trasmissione "Diritto e Rovescio" (Rete 4) Francesco Selvi lo accuso' di averlo aggredito a Marina di Bibbona (Livorno), mentre cercava di intervistarlo.

