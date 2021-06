Grillo jr, "Silvia si è inventata tutto, mi ha chiesto scusa". Nuovo testimone

Grillo jr, "Silvia si è inventata tutto e mi ha chiesto scusa". Nuovo testimone

Il caso di Ciro Grillo e dei suoi tre amici accusati di stupro di gruppo da parte di una ragazza che era in vacanza con loro in Sardegna nell'agosto 2019, non smettere di regalare colpi di scena. In difesa del figlio del garante del M5s e degli altri tre ragazzi arriva la testimonianza del primo uomo accusato dalla stessa Silvia di aver abusato di lei in un'altra vacanza in campeggio. "Macchè stupro - spiega il giovane norvegese alla Verità - Silvia mi ha già chiesto scusa per le sue false accuse. Se la magistratura chiederà la mia deposizione, ovviamente la farò".

Dai verbali risulta una versione diversa da parte di Silvia. "Eravamo in campeggio insieme in Norvegia, lui era il mio miglior amico, io stavo dormendo e lui ha iniziato a fare, aprendo la mia tuta e quando io mi sono svegliata lui stava venendo. Allora io sono scappata nel bosco e mi sono messa a piangere. Ma non l'ho mai denunciato. Lui poi, dopo qualche giorno, mi scrisse di prendere la pillola. Parlai dell'episodio con diverse amiche, anche con il maestro di kitesurf".