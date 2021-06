Grillo jr, Silvia stuprata anche in un campeggio in Norvegia. Nuova inchiesta

Grillo jr, Silvia stuprata anche in un campeggio in Norvegia

Il caso Ciro Grillo e amici, accusati di stupro di gruppo da Silvia, una ragazza conosciuta in vacanza in Sardegna nell'agosto 2019, non è isolato. La Procura di Tempio Pausania, infatti, ha deciso di aprire un'altra inchiesta simile a quella a carico del figlio del garante del M5s e di altri tre ragazzi. Aperto un fascicolo contro ignoti, per fatti risalenti all'anno precedente all'episodio in Costa Smeralda. Sotto accusa - si legge sulla Verità - sarebbe finito il figlio di un politico norvegese.

Si tratta di David Enrique Bye Obando. Il 24 maggio è stata presa la decisione da parte dei pm, in seguito alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa ragazza coinvolta nell'altro episodio. "Era notte, eravamo in tenda - spiega Silvia ai pm - c'era stato un flirt prima. Poi avevo messo in chiaro che non volevo andare oltre. Ma lui mi ha aperto la tuta mentre dormivo e quando ho visto che stava venendo sono scappata nel bosco e mi sono messa a piangere. Il giorno dopo lui mi ha detto di prendere la pillola". Per il padre del ragazzo accusato, invece, "Silvia si sarebbe inventata tutto e gli avrebbe poi addirittura chiesto scusa, dicendogli che non era vero niente". Lo stesso David, all'epoca dei fatti minorenne e ora 20enne, è pronto a confermare tutto anche in Tribunale. "Chiederò a Silvia di confermare pubblicamente le scuse che mi ha fatto anche davanti al giudice". Adesso questa inchiesta si incrocerà con l'altra.