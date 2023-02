Grillo torna a teatro ma i "Vaffa Day" sono lontani: posti invenduti ovunque

"Io sono il peggiore", inizio al rallentatore per il tour in teatro di Grillo

Successo? Nemmeno più da comico. Dopo il parziale tramonto politico, Beppe Grillo semba avviato sul viale del tramonto anche nella sua precedente carriera. Lo racconta Il Giornale in relazione all'ultimo spettacolo del fondatore del Movimento Cinque Stelle. "Per rendersi conto del declino del fondatore del Movimento basta poco. Tocca partire dal Blog e fare qualche click. Come ai bei tempi. Solo che adesso i numeri sono diversi da quelli del periodo delle sale piene e delle piazze oceaniche del Vaffa Day".

Lo spettacolo è "Io sono il Peggiore", l’atteso ritorno in scena di Grillo dopo l’annullamento, tre anni fa causa pandemia, di Terrapiattista, il suo ultimo tour. Racconta il Giornale: "Partiamo da Napoli, spettacolo in programma oggi al Teatro Diana. Si parte dai 24 euro in galleria per arrivare ai 33 euro in poltroncina, fino ai 42 euro della platea. Reindirizzati dal Blog di Grillo sul sito della vendita dei ticket, balzano subito all’occhio i posti ancora disponibili. Insomma, non c’è la fila". Ma i posti, secondo il Giornale sarebbero invenduti in ogni città.

E ancora racconta il Giornale: "Al debutto di mercoledì a Orvieto, nonostante la presenza di molti big dello Stato maggiore del M5s, tra cui Giuseppe Conte e Roberto Fico, l’Elevato ha conquistato qualche lancio d’agenzia e una manciata di articoli nelle pagine interne dei quotidiani. Il demiurgo del Vaffa non tira più come prima. E l’assenza dalla scena politica ha acuito il distacco del pubblico anziché creare l’aspettativa che si attendevano i collaboratori di Grillo. Lontane le giornate in cui bastava una gag all’uscita dell’Hotel Forum di Roma per finire in prima pagina e in homepage".