Grosseto, tre ragazzi si imbucano alla festa. Violentano e filmano una 15enne

Una festa tra adolescenti a Grosseto, finisce nel dramma. Una ragazzina 15enne viene abusata da tre ragazzi, che fingendosi amici di qualche invitato si imbucano nella casa e chiudono a chiave la giovane in bagno e la violentano, filmando anche il tutto e mettendelo sui Social, oltre a condividerlo con gli amici su Whatsapp.

In un primo momento - si legge sul Corriere della Sera - la vittima tace. Poi, dopo due giorni di angoscia e prostrazione, racconta tutto ai genitori. Agli investigatori la ragazza dice di essersi sentita come paralizzata, di non essere riuscita nemmeno a gridare. I ragazzi la colpivano con degli oggetti, le ferite sono state poi accertate anche al Pronto soccorso."Sappiamo chi sono, tutti lo sanno. Hanno rovinato mia figlia, giustizia sarà fatta", dice la mamma. I presunti responsabili sono già stati individuati e sono indagati per concorso in violenza sessuale. Oggi saranno interrogati dal pm del Tribunale per i minorenni.