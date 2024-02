"Ha tratti somatici non da italiana": Vannacci querelato da Paola Egonu

"II suoi tratti somatici non rappresentano l'italianità": il generale Vannacci querelato da Paola Egonu per diffamazione

Ancora guai per il generale Roberto Vannacci: nei suoi confronti, infatti, è stato aperto un fascicolo d’indagine per diffamazione dopo la querela sporta nientemeno che da Paola Egonu, la campionessa di pallavolo stella della Nazionale azzurra. Al centro della querela, depositata a Bergamo e trasmessa a Lucca per competenza territoriale (Vannacci risiede a Viareggio), ci sono le contestate frasi sui “tratti somatici” dell’atleta che, secondo Vannacci, non rappresentano "l'italianità".

Il pubblico ministero ha optato per l’archiviazione, decisione impugnata dalla Egonu e adesso si attende la decisione del gup che dovrà decidere se procedere con l’archiviazione o se disporre il giudizio per il militare. A Roma, invece, sul fronte militare, Vannacci è al centro di un’indagine per le spese sostenute quando era addetto militare a Mosca e anche per istigazione all’odio razziale e anche per un altro reato, l'istigazione di militari a disobbedire alle leggi.