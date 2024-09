Chi è Hnia Harrati, la stilista italo-marocchina talento emergente della moda femminile

Hnia Harrati, la storia della stilista italo-marocchina che ha trovato nella moda un forte potere comunicativo

È dalle situazioni più difficili che nascono le storie più avvincenti, proprio come quella della stilista italo-marocchina, Hnia Harrati, che ha trovato nella moda un forte potere comunicativo. Quando è ancora ragazzina lascia il Marocco e si trasferisce con sua mamma in Italia, in cerca di migliori opportunità. E' qui che trova una nuova vita con una nuova cultura ben diversa dalla sua.

In foto da sinistra a destra: Michelle Hunziker, Hnia Harrati e l'inviata di Striscia la Notizia Rajae Bezazz

Trova che le donne abbiano più diritti, possano esprimere la loro opinione, lavorare ed emanciparsi, ma soprattutto essere libere di vestirsi, senza restrizioni né costrizioni. Non con poche difficoltà riesce a integrarsi in un contesto cosmopolita trovando nella moda la forza per esprimere se stessa, fondendo tradizioni culturali differenti, senza barriere né condizionamenti.

Hnia Harrati





Caftani, abiti e beachwear diventano per Hnia non solo creazioni, ma vere e proprie storie da raccontare attraverso un messaggio di esclusività e femminilità avvalorando l'uguaglianza della donna. È dunque questo il tema sulla quale si focalizzerà la sua prossima sfilata, durante la Milano Fashion Week, che si terrà Sabato 21 Settembre 2024 nello straordinario scenario del Castello Sforzesco che per l'occasione sarà decorato nei toni dell' oro e della terra, colori che rievocano le sue radici.

La collezione, realizzata interamente a mano, sarà un inno alla diversità e all' accoglienza in una prospettiva di ineguagliabilità. Passato e futuro si fonderanno in un dialogo tra Oriente e Occidente con capi esclusivi, lussuosi, raffinati ed eleganti, dove il fascino del Marocco incontrerà la raffinatezza dei tessuti rigorosamente italiani. "La moda è un linguaggio universale che va oltre le barriere geografiche e sociali. Ogni donna è speciale e merita di esprimere la sua unicità qualsiasi tipo di contesto esso sia. Ciascuna può ambire ad imporre la propria identità", afferma la designer e imprenditrice.

La sua è una voce forte e limpida che risuona nel mondo della moda come segno distintivo di bellezza e raffinatezza. L'evento denominato "Queen of the Castle, la moda che unisce", sarà anche l'occasione per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne, con la convinzione che l'arte creativa possa essere un efficiente strumento di cambiamento sociale. Per questo le modelle sfileranno in passerella indossando scarpe rosse anche durante l' esibizione di costumi da bagno realizzati da ragazze vittime di violenza di genere. Hania Harrati, audace e determinata, rappresenta luce e speranza per la collettività femminile ed emerge come un faro nel buio per tutte le donne che ambiscono a un riscatto personale.