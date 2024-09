Chiara Ferragni torna alla ribalta e rilancia gli affari: a Madrid la prima collaborazione dopo il Pandoro-gate

Chiara Ferragni torna a sponsorizzare sui social: la collaborazione con Goa Organics

Chiara Ferragni è ufficialmente tornata sui nostri schermi. Dopo quasi un anno di difficoltà e polemiche, l'imprenditrice ha annunciato una nuova e attesa collaborazione: diventerà ambassador di Goa Organics, una start-up di cosmetici vegani con sede a Barcellona.

La caduta di Ferragni è iniziata con l’episodio noto a tutti come "pandoro-gate", che ha portato alla perdita di diversi sponsor prestigiosi, tra cui Safilo, Pantene e Nespresso, e alla sua uscita dal Cda di Tod's, senza contare l'indagine per truffa aggravata. Questo, seguito da un duro crollo reputazionale, ha fatto sì che molti brand si dileguassero o preferissero non stringere nuovi accordi commerciali con lei, specialmente in Italia dove l' immagine pubblica della Ferragni era fortemente compromessa.

Il 16 settembre, Ferragni ha presentato la sua nuova partnership a Madrid, con Goa Organics. L'evento è stato definito da lei stessa come un "giorno speciale", simbolo di un nuovo inizio. La scelta di Madrid sicuramente riflette una strategia di espansione verso mercati meno ostili e più promettenti rispetto a quello italiano. E non è un caso che abbia scelto proprio Goa Organics, brand specializzato in cosmetici vegani. Questa mossa non solo le consente di ritornare alla ribalta, ma le offre anche l'opportunità di associarsi a un brand che si allinea con le tendenze ecologiche e sostenibili, sempre più rilevanti nel panorama odierno.