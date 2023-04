Iginio Massari e la torta speciale per i bambini affetti da autismo

PASTICCERIA IGINIO MASSARI - Una colomba classica a lievitazione naturale, con scorza d’arancia candita all’interno e glassa all’amaretto per la rifinitura. Gli appassionati della pasticceria d’autore possono gustare e acquistare il dolce pasquale firmato dal Maestro dei Maestri Iginio Massari a Milano nella nuova pasticceria milanese aperta a due passi da Piazza del Duomo. Massari ha creato un lievitato dedicato a Milano a base di zenzero e ananas. PASTICCERIA IGINO MASSARI - Via G. Marconi, 4 (angolo Piazza Diaz), Milano.

Iginio Massari prepara una dolce speciale per i bambini autistici

Iginio Massari, celebre pasticciere e gastronomo, ha reso famosa e apprezzata in tutto il mondo l'arte dolciaria italiana. L’ultima creazione del noto volto della competizione culinaria di Masterchef è una torta speciale per Casa Sebastiano, una struttura innovativa per la residenzialità e la riabilitazione delle persone affette da Disturbo dello Spettro Autistico. Questo luogo, a tutti gli effetti un punto di riferimento per tutti coloro che necessitano di personale competente a cui affidare il trattamento del disturbo, è presieduto dal Cav. Giovanni Coletti - Ufficiale al Merito della Repubblica nonché Presidente della Fondazione Trentina per l’Autismo Onlus - da sempre impegnato per tutelare e sostenere le famiglie con figli autistici.

Il Maestro Massari ha voluto mettersi in prima linea per la nobile causa facendo quel che gli riesce meglio: leccornie sublimi. Così, insieme a Franco Pinamonti, ambasciatore di Casa Sebastiano, Massari ha voluto dedicare un gesto dolce e significativo a questi ragazzi speciali, capaci di trasmettere con un semplice sguardo ciò che tante parole non riescono a raccontare. L’obiettivo è presto detto: sensibilizzare la società su un tema sociale tanto bistrattato quanto diffuso.