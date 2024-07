Ikea apre il suo primo negozio alla Fifth Avenue, la via del lusso di New York

Ikea apre il suo primo negozio alla Fifth Avenue di New York nella nuova torre al numero 570

Ingka Investments, il più grande franchising di Ikea, ha creato una società con Extell Development di Gary Barnett per sbarcare nella nuova torre al 570 della Fifth Avenue a Manhattan, la via del lusso di New York. Secondo quanto riporta Bloomberg, la società controllata dal colosso svedese dell'arredamento possiederà quasi 7.500 metri quadrati di spazio commerciale e una quota di un terzo del resto dell'edificio. Si parla anche di "punto di incontro per i clienti" ma senza dare ulteriori dettagli.

Ikea segue altri famosi retailer che quest'anno hanno acquistato un spazio commerciale nella Fifth Avenue come Prada o Gucci. Ingka Group afferma in una nota che l'operazione segna "un passo significativo nella strategia a lungo termine di Ingka Group per migliorare la propria presenza commerciale nel centro città". L'azienda svedese ha annunciato nel 2023 di voler ampliare la sua presenza negli USA con 17 negozi nei prossimi 3 anni e un investimento di 2 miliardi di dollari da parte di Ingka.

Il Wall Street Journal ha riportato che Ingka Group a febbraio ha acquistato centri commerciali in difficoltà con l'idea di associarli a Ikea e ai suoi spazi di co-working, ristoranti e aree gioco per bambini. I piccoli negozi, invece, sono limitati ai centri città.