Il 'berlusconiano' Tarantini si è sposato ma focolaio dopo la festa di nozze

Torna a far parlare di sè Gianpaolo Tarantini, questa volta per il suo matrimonio, peccato che dalla festa di nozze siano usciti almeno quattro ospiti positivi. Lo racconta Repubblica, ricordando la sua condanna in appello a 2 anni e dieci mesi per sfruttamento della prostituzione, accusato di aver portato tra il 2008 e il 2009 delle escort a casa dell'allora premier Silvio Berlusconi.

Al matrimonio avrebbero partecipato una ventina di persone, quattro di Bari, gli altri di Roma. Tarantini ha pensato a tutto: albergo e autista privato che li ha accompagnati in un posto poco fuori città per i festeggiamenti. Il problema però è l'epidemia da Covid: Roma era in zona arancione, quindi assolutamente vietato. In più - come documentano le foto pubblicate dal settimanale Gente e da Telenorba - nessuno degli ospiti portava la mascherina, o per lo meno non in molte situazioni. Il risultato è stato quasi inevitabile: i quattro ospiti baresi, e sembrerebbe soltanto loro, sono risultati positivi al Covid.