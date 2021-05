Il Cagliari regala una maglia a Fiammetta Melis, che fa la DAD tra le capre

Il Cagliari regala una maglietta personalizzata a Fiammetta Melis, sua giovanissima tifosa costretta a seguire la DAD in mezzo alle capre in Trentino.

La sua storia, decisamente particolare, aveva suscitato curiosità in tutto il mondo: Fiammetta, 10 anni, è di origini sarde, ma frequenta la quarta elementare a Mezzolombardo, nella provincia autonoma di Trento.

Come molti suoi coetanei, è stata costretta dal Covid-19 a seguire la didattica a distanza, ma con un problema in più. Con la mamma costretta ad assentarsi per lavoro, Fiammetta ha dovuto seguire il padre, che pascola capre nella val di Sole, attrezzandosi con un computer portatile e una connessione via smartphone.

Il Cagliari, che da queste parti è stato più volte per i suoi ritiri estivi, non è rimasto insensibile di fronte a una scena tanto inusuale ed ha scelto di regalare alla piccola tifosa la maglia numero 12, scegliendola come “giocatrice aggiunta”, in quanto "simbolo di resistenza e resilienza: un esempio per quanti, nel periodo così difficile della pandemia, sanno adattarsi alle circostanze e guardare con positività il futuro. Proprio come il Cagliari Calcio, che nella sua lunga storia ha attraversato alterne vicende, sempre però mantenendo saldo il piacere del gioco e lo spirito di squadra".