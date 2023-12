Il compagno di Vanessa: "Volevamo sposarci in Chiesa". Autopsia anche sul feto

Il compagno di Vanessa: "Volevamo sposarci in Chiesa. Cerco di guardare avanti per nostro figlio". Autopsia sul feto per stabilire la paternità

Dopo il femminicidio di Vanessa Ballan, la 26enne incinta uccisa nella sua abitazione di Riese Pio X (Treviso) tre giorni fa e per il cui omicidio è accusato il piccolo imprenditore kosovaro di 41 aTitolo 2nni Bujar Fandaj, il compagno Nicola Scapinello si sarebbe confidato con gli amici dicendo: "Volevamo sposarci. Stavamo cullando il sogno del matrimonio in chiesa. Si pensava di farlo dopo la fine della sua gravidanza. Invece tutto questo è stato improvvisamente cancellato. Adesso è dura. Ma so che devo iniziare a cercare di guardare avanti. Lo devo fare anche e soprattutto per il nostro bambino". Lo riporta Il Gazzettino.

Scapinello ha inoltre detto di voler "rimanere da solo con la mia famiglia", come riporta la Repubblica, che cita l'avvocato che rappresenta la famiglia Ballan, Simone Guglielmin. Intanto, nelle prossime ore si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna, che riguarderà anche il feto che portava in grembo per stabilirne la paternità. "È un particolare che nell'indagine ha la sua importanza e per questo sarà chiarito", ha spiegato il procuratore Marco Martani a la Repubblica.

Vanessa Ballan, l'autopsia sul corpo della donna e anche sul feto per stabilire la paternità

L'esame della vittima sarà condotto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli, incaricato a questo scopo dalla procura di Treviso, che sarà affiancato da un collega esperto nel settore prenatale. Come si diceva, infatti, oltre che sul corpo della donna, verranno effettuati esami e accertamenti anche sul feto che portava in grembo. All'accertamento prenderà parte anche la consulente nominata dai familiari della vittima.

Femminicidio di Vanessa Ballan, tutti gli indizi che incastrano lo stalker

Nel frattempo sono "plurimi, univoci e gravi" gli indizi di colpevolezza emersi a carico di Fandaj Bujar, l'uomo di origini kosovare che si trova in carcere per l'omicidio di Vanessa. Durante le indagini condotte Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, i primi riscontri che hanno condotto al fermo dell'uomo sono stati alcuni frame video, che mostravano un uomo con abiti "simili a quelli sequestrati dall'indagato al momento del fermo e con corporatura compatibile, ripreso mentre si aggirava nei pressi dell'abitazione della vittima la mattina del 19 dicembre, con una borsa scura (la stessa sequestrata dai militari dell'Arma)". L'uomo è stato ripreso mentre scavalcava la recinzione della villetta, introducendosi in casa.

Inoltre, sul luogo del delitto, è stato rinvenuto un martello con la scritta '7 color', "che fa capo all'indagato" e usato dall'omicida per rompere il vetro di una portafinestra ed irrompere nell'abitazione (l'attrezzo è stato poi posto sotto sequestro). Infine, "il coltello con manico di legno e lama di 20 cm ritrovato nel lavello della cucina parzialmente lavato e anch'esso sottoposto a sequestro", è identico a un altro ritrovato nella borsa degli attrezzi dell'omicida e della stessa serie di quelli ritrovati a casa di Fandaj.