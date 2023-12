Vanessa Ballan, il killer non risponde al giudice: confuso e non dorme

Il killer di Vanessa Ballan in silenzio davanti al giudice: "Risponde a fatica anche a domande del tipo 'come ti chiami'"

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro accusato dell'omicidio della 26enne Vanessa Ballan. Stamattina, 21 dicembre, nel carcere trevigiano di Santa Bona dove è rinchiuso sì è svolta l'udienza di convalida di fronte al gip Carlo Colombo e al pubblico ministero Michele Permunian. Le due avvocate che lo difendono hanno dichiarato che è molto confuso e che non è in grado di rendere dichiarazioni. «Risponde difficilmente anche a domande del tipo "come ti chiami", è molto confuso», affermano.

Il gip del tribunale di Treviso, nel convalidare l'ordinanza di convalida del fermo per omicidio pluriaggravato a carico di Fandaj Bujar per l'omicidio di Vanessa Ballan e nel disporre la misura della custodia cautelare in carcere, ha ritenuto di ravvisare le esigenze cautelari del pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato. Il giudice, ai fini della convalida, ha ritenuto che al momento del fermo, come documentato dai carabinieri, fosse ravvisabile il pericolo di fuga dell'indagato.

Ha poi condiviso la qualificazione giuridica del reato - omicidio volontario plurimo e pluriaggravato - fatta dalla procura e ritenuto di ravvisare le esigenze cautelari del pericolo di fuga e quello di reiterazione del reato. L'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.