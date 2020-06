Il Coronavirus fa ritirare dalla regia Woody Allen:"Il cinema è in difficoltà"

Il Coronavirus fa ritirare dai set Woody Allen: "Il cinema è in difficoltà"

L'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo non è ancora finita. Se in alcuni Paesi la situazione si è alleggerita da un punto di vista sanitario, in altri è ancora fortemente a rischio, come Stati Uniti e Brasile. Proprio dagli Usa arriva una notizia choc, conseguenza di una profonda crisi economica e non solo. "Ho 84 anni e il cinema è in difficoltà. Dopo questa crisi potrei smettere di girare film". A pronunciare queste frasi è stato Woody Allen, uno dei registi più prolifici di Hollywood. Se fino a qualche mese fa - si legge sul Corriere della Sera - giurava di non averci mai pensato: "Quando morirò sarà sul set di un film", ora il regista ha fatto sapere che le cose sono cambiate. “Le persone pensano - dice al Financial Times - che stare a casa non è così male, ceno poi mi guardo un film in tv”. Ma io non voglio fare film per i piccoli schermi, perciò potrei smettere di girarli. Non faccio niente tutto il giorno, aspettando che il coronavirus passi. Il massimo che posso fare è stare nella mia stanza a studiare un vaccino ma non illudetevi che riesca a trovarlo".