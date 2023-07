Il killer di Michelle: "Non è morta subito, la guardavo. Aveva le convulsioni"

Omicidio Primavalle: "Era a terra agonizzante ma ho solo aspettato"

Il movente resta un mistero, perché il 17enne originario dello Sri Lanka ha ucciso brutalmente la sua coetanea Michelle? Questo è un punto ancora oscuro nell'omicidio di Primavalle costato la vita alla ragazza. Ma il killer nell'interrogatorio di garanzia ha svelato altri dettagli e ammesso le sue colpe. Tra questi anche il racconto di quei drammatici momenti. L'ha guardata agonizzare sul pavimento di casa sua, immersa - riporta Il Messaggero - in un lago di sangue. E non ha fatto nulla. "Non è morta subito. Tremava tutta, aveva le convulsioni". Quando il gip gli ha chiesto perché non sia intervenuto, perché non abbia cercato di salvarla, ha risposto gelido: "Ormai era troppo tardi. Sapevo che mi avrebbero arrestato". E ancora: "Ho aspettato che morisse e poi ho pensato a come sbarazzarmi del corpo", il senso delle dichiarazioni rese dal ragazzino.

Un interrogatorio durato quattro ore, durante le quali - prosegue Il Messaggero - non c'è stato spazio per il rimorso. La consapevolezza dell'orrore è emersa solo a tratti: "Ho fatto una c...ta", ha ripetuto più volte l'adolescente, originario dello Sri Lanka, ma nato a Roma, dove aveva abbandonato la scuola per il sogno di costruire una carriera nella musica trap. Per il momento, il movente - questione del debito a parte - resta un mistero. Gli inquirenti in questi giorni inizieranno ad analizzare i cellulari di indagato e vittima. Il giovane si è mostrato collaborativo: ha fornito subito agli agenti della Squadra mobile e del commissariato di Primavalle il codice Pin del suo telefono e ha accettato di sottoporsi al prelievo delle urine. I risultati degli esami tossicologici arriveranno a breve e non è escluso che il diciassettenne abbia agito sotto l'effetto di droghe pesanti.