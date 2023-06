Omicidio Primavalle, la 17enne uccisa per 30€. Debito di droga: sei coltellate

Omicidio Primavalle, il debito di 30€ e la scia di sangue sulle scale

Emergono nuovi dettagli sul macabro omicidio di Michelle, la 17enne uccisa a coltellate a Primavalle, in un quartiere della periferia di Roma. La ragazza è stata massacrata per un debito di 30 o 40 €. Il killer, nato a Roma da genitori originari dello Sri Lanka, lo ha detto durante l’interrogatorio. Al termine è scattato l’arresto. Il figlio di cittadini cingalesi - si legge sul Messaggero - avrebbe quindi ucciso la ragazza nel suo appartamento al civico 25 di via Giuseppe Benedetto Dusmet nel quartiere di Primavalle tra le 11,30 e le 15 di mercoledì 28 giugno. Poi ha portato il cadavere nel cassonetto di via Stefano Borgia a 250 metri di distanza da casa sua. L’arma del delitto è un coltello da cucina che ha trovato in casa sua. Quando lo hanno fermato indossava ancora le scarpe sporche di sangue.

"Era un ragazzo, non italiano, con un grande sacco nero aperto alla fine, da cui uscivano dei vestiti. Il sacco era gonfio al centro. Era molto agitato, ma gentile. Si è offerto di aiutarmi con il passeggino, forse per distrarmi", ha raccontato una signora del quartiere. L’inquilino del primo piano di via Dusmet ha svelato una storia ancora più macabra. Lo ha incrociato sulle scale alle 15.16 con il sacco che grondava sangue. Ostruiva l’uscita: "Gli ho chiesto se avesse bisogno di aiuto per trasportarlo: lui mi ha detto solo di scavalcarlo. Gli ho chiesto cosa contenesse e mi ha risposto "del pesce". Così mi sono insospettito e ho chiamato la polizia". Sul corpo di Michelle Causo non sono stati trovati segni di violenza sessuale. Il 17enne, fa sapere Il Messaggero, non si è dichiarato tossicodipendente. Al momento del fermo sembrava lucido. Ma sarà comunque sottoposto ai drug test.