Il libro di Ruby: "La danza del ventre per Silvio col vestito di Gheddafi"

Il libro di Ruby: "Le colazioni la mattina successiva con Silvio..."

Il processo che ha preso il suo nome si è concluso con un nulla di fatto, tutti assolti, il fatto non sussiste. Così adesso Ruby Rubacuori può svelare ogni dettaglio di quelle cene ad Arcore. Nel suo libro "Non sono una prostituta" che esce proprio oggi, la ragazza ripercorre i momenti chiave di quelle serate in compagnia di Silvio Berlusconi, gli amici e le "Olgettine". Come andavano le cose a quei tempi lo racconta Karima el Mahroug. Il libro - riporta Il Messaggero - inizia così, con il racconto del primo appuntamento con Silvio Berlusconi ad Arcore: "Il presidente - svela Ruby - mi offrì il posto accanto a lui e gli occhi addosso delle altre ragazze un po' mi mettevano in imbarazzo. Iniziò la cena e mi fu chiesto di presentarmi: avevo la risposta già collaudata: "Mi chiamo Ruby Hayek, sono metà egiziana e metà brasiliana, ho ventiquattro anni. Mia madre è una cantante molto famosa in Egitto». In realtà è nata in Marocco e cresciuta in Calabria. Ma il suo fascino esotico funziona.

"Io - prosegue Ruby nel suo racconto e lo riporta il Messaggero - mi sono esibita ballando la danza del ventre più di una volta, indossando un vestito regalato al presidente da Gheddafi - ricorda - Ballare con un vestito così prezioso mi inorgogliva, mi faceva sentire importante. Speciale". I dopocena, racconta, erano frizzanti. "C'erano esibizioni, balletti sexy, travestimenti, spogliarelli. Alcune volte sono rimasta ospite per la notte. Era molto piacevole perché, al mattino, il momento della colazione era il più interessante. Lontano dagli schiamazzi, il presidente raccontava la sua vita, discuteva di temi a me molto lontani, ne ero affascinata. Quello che non sopportavo era il clima di avidità che si respirava. Non mi sapevo spiegare, e rimane per me un mistero anche adesso, come facesse a fidarsi di tutte quelle persone o a volerle intorno".