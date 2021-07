Il Papa dimesso dall'ospedale. Appena uscito è andato a pregare in una chiesa

Il Papa dimesso dall'ospedale. Appena uscito è andato a pregare

Papa Francesco è stato dimesso dall'ospedale Gemelli. Il Pontefice è uscito alle 10.45 utilizzando la consueta auto. Prima di tornare in Vaticano, - si legge su Repubblica - si è recato per qualche minuto nella basilica di Santa Maria Maggiore per una breve preghiera di ringraziamento. È durata quindi 10 giorni la degenza seguita all'operazione che si è resa necessaria per una diverticolite sclerosante. Dopo essere riapparso in pubblico domenica, per la recita dell'Angelus, ieri Bergoglio ha visitato il reparto di Oncologia Pediatrica.

Il ricovero di Francesco - prosegue Repubblica - era avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 4 luglio e, secondo quanto riferito dalla Sala Stampa vaticana, era stato programmato. Inizialmente era stata annunciata una degenza di almeno sette giorni, poi prolungata per uno scrupolo dei medici che volevano permettere a Bergoglio, che a dicembre compirà 85 anni, di ristabilirsi con tranquillità.