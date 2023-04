Il prete pedofilo non si ferma: nuova condanna per molestie dopo l'abuso

Don Antonello, nuova condanna al prete pedofilo di Palestrina

Don Antonello ci è cascato ancora una volta. L'ex parroco di Plaestrina, già condannato a 1 anno e 4 mesi per aver abusato di un ragazzo di 16 anni, ora è stato nuovamente ritenuto colpevole dai giudici di molestia e nuovamente condannato a 4 mesi di reclusione. Era la guida spirituale, - si legge sul Mattino - ma lontano dagli occhi dei fedeli viveva una vita fatta di droga, orge e prostituzione. La vittima, invece, era il giovane fedele della parrocchia che aveva sentito dentro di sé la chiamata di Dio e aveva scelto di seguire il percorso ecclesiastico. Già nell'aprile dello scorso anno don Antonello Sio, 45 anni, ex parroco della cittadina alle porte di Roma era stato condannato a un anno, cinque mesi e 10 giorni per aver avuto un rapporto sessuale con quel ragazzo, all'epoca minorenne, durante un viaggio in nave.

Ieri, - prosegue il Mattino - la nuova sentenza, che lo ha visto condannato per molestie a 4 mesi di carcere oltre al risarcimento dei danni alla vittima da definire in sede civile. L'uomo, che ha scelto di esser giudicato con il rito abbreviato, ha potuto ricevere uno sconto di un terzo della pena, che per altro il giudice ha deciso di sospendere in via condizionale. Sio per oltre un mese, tra il novembre e il dicembre del 2019 ha tartassato di messaggi, sia su Facebook, che su Instagram, il giovane che a un certo punto, esasperato dalle continue notifiche, aveva deciso di denunciare il prete per stalking.