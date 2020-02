Il primario e capogruppo Pd. Parla di “Coronavirs” e “Casalpustolengo”. Video

L’epidemia del Coronavirus tira fuori il meglio della classe dirigente italiana.

Sta spopolando in rete e su Whats app l’intervista al primario del Pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela e capogruppo del Pd in Comune, Gaetano Orlando, alla radio locale Radio Gela Express. L’intervistatore, Franco Gallo, prova a chiedergli dettagli sull’epidemia: se è arrivata anche nel Comune siciliano. E Gaetano Orlando tranquillizza i suoi concittadini. Il Comune di Gela fa più di 75.000 abitanti.

“Non c’è nessun caso di ‘Coronavirs’ accertato all’ospedale di Gela”. “Sono usciti voci… che arrivano questi”. Poi elenca le zone del focolaio in Lombardia… “Betto… bettonico, Casalpustolengo… Castel.. gru, come si chiama? Boh?”. “Ecco, queste sono ‘i zoni’”.

Silenzio, parla una delle massime autorità della zona, il primario! Ma anche il capogruppo del Pd! A questo punto cos’altro aggiungere se non morire dal ridere. In fondo si dice che è la “cura” per molti mali. La questione in realtà è più seria perché i toni ormai grotteschi che ha assunto la gestione dell’epidemia di Coronavirus mostra tutta la debolezza del sistema Italia di fronte allo smarrimento dei cittadini che non sanno se stare tranquilli o preoccuparsi.

