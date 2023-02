Il prof di religione e le foto nudo a 15-17enni. Scoppia la bufera a Latina

Il professsore di religione e il profilo Instagram privato: il caso

Un insegnante di religione di Latina è finito nella bufera per un caso di cronaca che ha dell'incredibile. Il tutto è venuto alla luce in seguito alla denuncia fatta nei confronti del loro insegnante dagli studenti. Aveva creato - si legge sul Messaggero - un profilo Instagram dal quale inviava foto intime ai propri alunni, creando anche delle storie visibili solo ad alcuni ragazzi delle sue classi. Qualcuno però ha scoperto il sistema ed è scoppiata la bufera sul professore, accusato anche di aver molestato un ragazzo durante una lezione in classe. La Procura di Latina, informata dell'episodio, in questi giorni sta acquisendo tutti gli elementi utili per ricostruire una situazione agghiacciante, ma che resta ancora tutta da chiarire. Sono almeno tre, al momento, gli studenti che avrebbero ricevuto il materiale pornografico, due ragazzi e una ragazza, di classi diverse, tutti tra i 15 e i 17 anni.

Ma il sospetto e il timore - prosegue il Messaggero - è che il giro di giovani coinvolti sia decisamente più ampio. La voce è circolata rapidamente all'interno della scuola e alcuni ragazzi hanno segnalato il caso ad altri insegnanti che si sono subito rivolti al dirigente scolastico. Il professore ha assunto un atteggiamento diverso e in particolare con alcuni ragazzi. Il docente è diventato più insistente, chiedendo ai ragazzi di accettare i suoi inviti su Instagram dove voleva essere seguito dai suoi alunni inserendoli nella categoria degli amici più stretti. Ha così creato una cerchia ristretta di ragazzi, iniziando poi a inviare foto sempre più spinte, arrivando al nudo integrale.