Il ristorante di famiglia e la parrocchia: Filippo, l'ex fidanzato di Giulia

Filippo Turetta: origini, infanzia e scuola

Filippo Turetta, 22enne di Torreglia, ha vissuto un'infanzia e un'adolescenza comune ai ragazzi della sua età. L'avevano definito il classico "bravo ragazzo", l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, trovata morta sabato scorso, dopo essere scomparsa per giorni insieme a Turetta, che è ora indagato per l'omicidio della giovane. Chi è veramente Filippo? Da una breve analisi del suo profilo, risulta difficile associarlo alla stessa persona che ha ucciso Giulia. Ossessionato o troppo innamorato? Questa sua doppia personalità potrebbe essere il frutto della sua crescita e infanzia, oppure è stato l' amore a cambiarlo?

Filippo Turetta proviene da un piccolo centro ai piedi dei Colli Euganei, con poco più di 6000 abitanti. Il parroco di Torreglia, Don Franco Marin, è una delle poche persone al di là dei familiari che conosce Filippo fin dall'infanzia. Dopo la cresima, però, i due avevano perso i contatti. Don Franco Marin, che pensava di conoscerlo, è angosciato da quanto accaduto: "Stiamo vivendo una esperienza che non avremmo mai immaginato entrasse nelle nostre vite: un dramma che ci fa tremare le vene al pensiero di ciò che sta succedendo. Pensiamo a Nico e a Francesca, papà e mamma di Filippo e del fratello Andrea; pensiamo ai familiari di Giulia. Ci vengono a mancare le parole."

Filippo, appassionato di passeggiate, frequentava spesso le zone dei Colli Euganei, il che potrebbe spiegare perché Giulia è stata trovata vicino a un lago in quella zona. Tuttavia i Turetta, la sua famiglia, hanno vissuto in diverse abitazioni a Torreglia, trasferendosi dal centro del borgo collinare alla parte alta. Nonostante l'amore per la campagna, il giovane è cresciuto in un condominio a pochi piani in via Mirabello a Torreglia. Pur vivendo in un piccolo centro, molti dei vicini sembrano non conoscerlo bene o non conoscerlo affatto, anchhe se la famiglia Turetta ha gestito per anni un ristorante La Cicogna, ceduto nel 2011 dalla nonna del giovane alla famiglia Fesio.

Filippo ha frequentato le scuole medie di Torreglia, rimanendo vicino a casa, e successivamente si è diplomato presso il Liceo Alberti ad Abano nelle materie scientifiche. Amici e compagni di classe lo descrivono come un ragazzo dal cuore d'oro, "Lo conosco dalle elementari - racconta al Gazzettino Luca, amico ed ex compagno di classe del 22enne -, con lui ho fatto le medie a Torreglia e il liceo Alberti ad Abano, assieme ne abbiamo passate tante, è un ragazzo dal cuore d'oro. Ancora ho difficoltà a credere che sia scomparso con Giulia. So che si erano lasciati ad agosto, anche perché Giulia stava passando un periodo difficile dopo aver perso la madre l'anno scorso".

È possibile che il cambiamento in Filippo abbia avuto inizio quando Giulia ha deciso di lasciarlo, o è sempre stato così. Nonostante entrambi frequentassero l'Università di Padova per Ingegneria biomedica e cercassero di mantenere un'amicizia dopo la rottura, sembra che Filippo non fosse soddisfatto di questa situazione. Voleva Giulia solo per sé, e il fatto che lei stesse per laurearsi e potesse trasferirsi costituiva una minaccia per la loro relazione.