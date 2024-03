"Il vino fa male? Viola ossessionata". Bassetti conto la biologa anti-Covid

"Il vino fa male": il virologo Matteo Bassetti polemizza via social contro l'immunologa Antonella Viola

“Nelle nostre giornate normali dovremmo bere acqua. Dobbiamo dire che secondo l’Oms non c’è una soglia di protezione dell’alcol. Non è possibile dire: ‘Se io bevo due bicchieri al giorno, non mi succede niente’. Il rischio poi è individuale. L’unica cosa che possiamo dire è che nelle donne è un po’ più pericoloso che negli uomini”.

Lo ha detto la biologa e docente all'Università di Padova Antonella Viola durante il Festival della prevenzione Lilt, in riferimento alla dannosità del vino.

Bassetti: "Ha un'ossessione per il vino"

Come riporta Il Fatto Quotidiano, l'immunologo Matteo Bassetti ha prontamente risposto per le rime via social alla Viola: “Ci risiamo. La Professoressa Viola ha crocifisso e annientato nuovamente il vino liquidandolo come sempre dannoso, anche in modiche quantità (1 bicchiere). Il Mondo ci invidia la dieta mediterranea, le nostre tradizioni gastro-enologiche e il nostro vino – da consumarsi saltuariamente e con moderazione – E la Viola che fa? La brava immunologa padovana, che non mi risulta esperta di dietologia e nutrizione, predica digiuno intermittente e astinenza totale dal vino, bollandolo come la peggiore delle sostanze cancerogene”.

Ed ancora: “Perché non si parla dei danni provocati dalle merendine ipercaloriche fatte con farine spazzatura? O del Salmone da supermercato pieno di antibiotici? O delle bevande gassate e zuccherate devastanti per le nuove generazioni? O del pollo denutrito carico di batteri? Nessuno raccomanda di abusare del vino ma non condivido questa demonizzazione. Sembra davvero un’ossessione quella per il vino”.