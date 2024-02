Ilaria Salis, per 6 italiani su 10 il trattamento è "irricevibile". Sondaggio

nel tondino a sinistra Ilaria Salis e nel tondino in basso a destra Mauro Palma (ex garante nazionale dirtitti detenuti)

Caso Salis e la detenzione in Ungheria, per 6 italiani su 10 il trattamento è "irricevibile, indegno". Ma il 26% la pensa responsabile

Un tema che continua a far discutere molto è quello legato al trattamento riservato alla nostra connazionale Ilaria Salis, attualmente detenuta in Ungheria. Secondo il sondaggio di Termometro Politico, una gran parte degli italiani italiani (quasi 6 su 10) credono che si tratti di un trattamento irricevibile (indegno per il 29,7%, non dignitoso per il 30,3%). C’è una parte di campione (il 25,9%, poco più di un rispondente su quattro) che crede che Ilaria Salis sapeva che sarebbe stata trattata secondo le regole del sistema giudiziario ungherese e che la responsabilità sia solo sua. Infine, un 11,4%, percentuale tutt’altro che disdegnabile, crede che Salis sia una persona violenta e pericolosa, che l’Ungheria faccia bene e che l’Italia dovrebbe prendere esempio.