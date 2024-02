Salis, 29 segnalazioni all'attività giudiziaria. Il padre e i post pro Orban

Salis, il caso è sempre più politico. Il passato di Ilaria e il piano di Meloni per liberarla

Ilaria Salis continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Mentre Giorgia Meloni studia, con l'aiuto di Orban, un piano per poterla riportare in Italia, emergono fatti inediti sulla maestra di Monza. Il padre della ragazza ha deciso si sporgere querela nei confronti della Lega e alcuni organi di stampa per aver attaccato la figlia. Nei giorni scorsi il Carroccio aveva accusato Ilaria di aver assaltato e distrutto un suo gazebo nel 2017. Si trattava di una notizia falsa, visto che nel processo su quel fatto Salis venne assolta con formula piena. Anzi, il giudice le riconobbe di aver cercato di impedire ai manifestanti l’assalto. Ma ieri il Carroccio ha parlato di un’altra condanna per concorso morale nella resistenza a un pubblico ufficiale. Adesso spuntano altri problemi con la giustizia. Secondo quanto risulta a La Verità, infatti, Salis avrebbe riportato ulteriori condanne, oltre a quella citata dal Carroccio. Tutte passate in giudicato.

Una - secondo il quotidiano diretto da Belpietro - per accensioni ed esplosioni pericolose perché avrebbe lanciato fumogeni e petardi all’interno del perimetro di una struttura carceraria di Milano. Una per resistenza a pubblico ufficiale durante lo sgombero di uno stabile a Saronno. Un’altra ancora per invasione di edifici. Secondo La Verità, Salis è stata segnalata all’autorità giudiziaria in 29 occasioni. In attesa di fare chiarezza anche su questi aspetti, Meloni continua a lavorare ad una strategia per riportare Ilaria in Italia. Il piano prevede gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Con la promessa di ritornare in Ungheria per ogni udienza del processo. A questo lavora il ministero della Giustizia. Che potrebbe prendere un impegno politico con i giudici di Budapest, i quali finora hanno negato ogni allentamento della custodia cautelare in carcere a causa del pericolo di fuga. Via Arenula potrebbe assicurare con una nota scritta all’Ungheria il rispetto delle condizioni.

L'attenzione mediatica è concentrata anche sul padre di Ilaria, leggendo i suoi post sui social emerge che papà Roberto, che si sta battendo come un leone in difesa della figlia, è uno con idee politiche opposte rispetto a lei. Si era pure schierato nel settembre 2022 - riporta Open - a favore di Viktor Orban, difendendolo dagli attacchi politici rivolti anche ai leader che in Italia erano in rapporti di amicizia con lui: Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il 16 settembre 2022 infatti Roberto Salis commentava un video di Giuseppe Conte che attaccava Meloni e Salvini per l’appoggio dato in sede europea all’Ungheria nel mirino degli altri partner Ue. "Era una imboscata", scriveva il papà di Ilaria, "ad Orban solo perché si è permesso di non aderire alla linea Ue sulle sanzioni! La Polonia ha posizioni ben più estreme, ma è allineata sulle sanzioni per cui va bene tutto. Prima di parlare bisogna capire l’argomento! Mah…". Parole altrettanto accese quello stesso giorno sotto un commento di un giornalista Mediaset: «È una bieca vendetta immotivata verso Orban", ribadiva Roberto Salis, "reo di avere osato mettere in discussione la posizione Ue sulle sanzioni alla Russia!".