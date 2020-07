Immuni, 43 casi individuati grazie all’app. Scaricata da 4,3 milioni

Pisano: Immuni scaricata da 4,3 milioni di utenti

La app Immuni e' stata scaricata da "4 milioni e 300 mila utenti", dato che secondo una ricerca dell'Universita' di Pavia rappresenta "circa il 12% della popolazione italiana tra 14 e 75 anni in possesso di smartphone. Cosi' il ministro dell'Innovazione, Paola Pisano, al question time al Senato. "Non ho mai detto che l'applicazione sia l'unica soluzione - ha sottolineato - rientra in una strategia complessiva. Naturalmente piu' sara' conosciuta e utilizzata piu' potra' contribuire alle azioni di contrasto del Coronavirus".

Pisano: dal 13 luglio i soggetti allertati attraverso Immuni sono in 23

"Per quanto riguarda il contributo dell'applicazione alla lotta al Coronavirus secondo il ministero della Salute i soggetti positivi in possesso dell'applicazione che hanno acconsentito a inviare il messaggio di notifica sono 46. E dal 13 luglio ad oggi, i soggetti allertati grazie a Immuni risultano essere stati 23 che hanno avuto la possibilita' di conoscere il rischi contagio cui sono stati esposti. Questo dimostra l'utilita'" della app Immuni, ha aggiunto il ministro dell'Innovazione, Paola Pisano.