"In disco da sola? Deve chiedere il permesso". Omicidio Giulia e realtà simili

Omicidio Giulia e interviste alle coppia di adolescenti. Tutte negative le risposte dei maschi

Mentre continuano le polemiche e il dibattito sul caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin, dovuta con ogni probabilità alla possessività di Filippo, il ragazzo che aveva lasciato e che poi l'ha uccisa, emerge anche un quadro che fa molto pensare sui rapporti amorosi tra coppie di adolescenti. Un video su TikTok è diventato virale e - si legge su La Stampa - delinea chiaramente come sempre più ragazzini maschi vogliano avere il controllo sulla propria compagna, quasi in maniera oppressiva. Una coppia di adolescenti é andata in giro per Roma a fare queste video-interviste. Il tema riguarda le ragazze sole in discoteca.

E le domande sono del tipo: "Lasceresti la tua ragazza andare a ballare con le amiche?". Tutte negative le risposte dei ragazzi, minorenni o appena maggiorenni: "No, non mi fido" o "solo se chiede il permesso e si comporta bene" o ancora: "Non mi fido, né di lei né delle amiche". Colpisce anche la remissività silente delle due ragazze che accompagnano i loro fidanzati o la loro accondiscendenza: "La penso allo stesso modo" dice una delle due, sempre guardando il ragazzo prima di rispondere.