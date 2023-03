"In Italia carceri violenti e affollati", la denuncia del Consiglio d'Europa

Strasburgo, scoppia il caso sulle carceri italiane: sono violente e affollate. Il rapporto

Il Cpt, organo anti-tortura del Consiglio d'Europa, lancia l'allarme e denuncia il sovraffollamento nelle carceri italiane, che arriva al 152% nella prigione di Monza. Nel rapporto si parla anche di episodi di violenze e di intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle carceri di Lorusso e Cutugno, a Torino, e Regina Coeli, a Roma.

Quindi, Strasburgo torna a chiedere l'abolizione dell'isolamento diurno, il riesame della gestione dei detenuti in regime di 41-bis, migliori condizioni di vita per i detenuti e misure ad hoc per donne e transessuali detenuti.

Straburgo, le testimonianze raccolte dal Cpt

Dalle testimonianze raccolte dal Cpt si sono evidenziati numerosi episodi di pestaggi con calci e pugni. In particolare l'organo del Consiglio d'Europa ha incontrato una persona, che a causa di una coltellata a una gamba è stato medicato con 20 punti di sutura. Soprattutto dal rapporto emerge quanto i detenuti non si sentano al sicuro e privi del supporto degli agenti penitenziari, che spesso e volentieri si trovano fuori dalle sezioni e scoprono gli abusi solo.