In vendita la villa all'Eur di Totti e Blasi? Dal cinema alla spa: quanto vale

Totti e Ilary vendono la villa dell'Eur? Gli ultimi rumor

La villa all'Eur, la dimora di Francesco Totti e Ilary Blasi, sarebbe in vendita. La tenuta, che ha fatto da sfondo al documentario "Unica", è ufficialmente di proprietà di Francesco Totti, anche se un accordo legale stabilisce che Ilary Blasi può continuare a viverci fino al compimento dei 21 anni della loro figlia più giovane. L'indiscrezione arriva dal sito di Dagospia: "Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di mettere il villone in vendita. Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi, pettegolezzi sul suo conto?", fa sapere il portale. La villa è famosa per i suoi spazi lussuosi, inclusi soppalchi e stanze monumentali, nonché per gli esterni che offrono una vasta gamma di servizi, campi da tennis e da calcetto, oltre a una piscina esterna, una interna e una spa. L'arredamento è moderno, con dettagli particolari e distintivi. Attualmente il suo valore si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro.

Tuttavia, mantenere una proprietà di questo calibro comporta costi elevati. Le spese di gestione, che includono bollette energetiche, manutenzione del giardino, delle piscine e il personale domestico, raggiungono una cifra da non sottovalutare. Alcune indiscrezioni riportano inoltre che l'ultima bolletta del gas si aggira attorno ai 10 mila euro e si stima che, considerando tutte le spese, i costi annuali di gestione della villa possano arrivare fino a 30 mila euro.