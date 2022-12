Incendio in una comunità per ragazzi in Friuli: un morto e 2 feriti

Incendio comunità per ragazzi in Friuli

Un ragazzo e' morto e altri due sono rimasti intossicati in un incendio divampato la notte scorsa verso le 2.30 in una comunita' per giovani a Santa Caterina di Pasian di Prato (Udine). La vittima e' minorenne, cittadino albanese, mentre uno dei due feriti, un ragazzo di 16 anni, e' stato trasportato in volo al centro grandi ustionati di Verona. Le sue condizioni sono molto gravi.

L'altro ferito, un adulto, non sarebbe invece in gravi condizioni e sarebbe un operatore della struttura. L'incendio e' divampato per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Vigili del fuoco, allertati dalla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores). Sul posto operano anche i carabinieri della Compagnia di Udine e la polizia. Ad allertare i vigili del fuoco sono state 25 chiamate al loro centralino nel giro di 15 minuti.

Incendio comunità per ragazzi in Friuli, concluso lo spegnimento

Come scrive l'Ansa, intorno alle 10 di stamani i Vigili del fuoco hanno spento completamente le fiamme e sono ora impegnati nelle operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dello stabile e del tetto. L'incendio, si è sviluppato al primo piano ed ha successivamente coinvolto quasi l'intera struttura. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. I Vigili del fuoco sono giunti sul posto alle 2,15 circa dal comando di Udine anche con squadre della sede centrale e del distaccamento di Codroipo.

Appena giunti sul posto hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di ricerca di eventuali persone bloccate all'interno dello stabile rinvenendo dapprima il corpo, senza vita, di un minorenne, e poi i due feriti, un adulto e un altro minorenne, che sono stati presi in carico immediatamente dal personale sanitario, giunto con due ambulanze, una automedica, tutte provenienti da Udine, e un elicottero dei soccorsi. Gli equipaggi hanno avviato subito manovre di rianimazione sulla prima persona trovata, ma vanamente.