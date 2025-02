Inchiesta ultrà, la Procura verso la richiesta di processo per Manfredi Palmeri

La Procura verso la richiesta di processo per Manfredi Palmeri

La Procura di Milano ha chiuso le indagini nei confronti di Manfredi Palmeri, consigliere regionale lombardo e comunale milanese, per il reato di ‘corruzione tra privati’. L'accusa, si legge nel capo d'imputazione, è quella di avere ricevuto dall’imprenditore Gherardo Zaccagni il quadro ‘Duomo, Milano’ dell’artista cinese Liu Bolin per facilitarlo nella concessione comunale della gestione dei parcheggi dello stadio Meazza.

Il valore dell'opera viene stimato in 11mila euro. La gestione dei parcheggi poi è stata effettivamente assegnata alle società riconducibili a Zaccagni. L’episodio viene riportato nell’avviso di chiusura delle indagini notificato oltre per vari reati a undici persone fisiche e sette giuridiche. Tra le prime anche l’ex capo storico degli ultras milanisti, Luca Lucci, e Andrea Beretta, ex leader della curva interista.

Dopo la chiusura delle indagini si va dunque verso la richiesta del processo per il consigliere regionale eletto nel 2023 come capolista di Letizia Moratti e manager della società M-I Stadio che gestisce lo stadio Meazza per conto di Milan e Inter.