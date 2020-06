Incidente A1, arresti domiciliari per il padre delle bimbe morte

Arresti domiciliari. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Arezzo, Giulia Soldini, nell’udienza di convalida che si è svolta stamani nei confronti del padre trentenne di origine rumena che venerdì era alla guida del veicolo in cui sono rimaste vittime due sue figlie e i suoi genitori nell’incidente avvenuto in A1, in corsia sud, tra Arezzo e Monte San Savino, in cui sono stati coinvolti anche un tir e un altro veicolo. Sette le persone rimaste ferite. L’uomo stamani si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm Roberto Rossi aveva chiesto i domiciliari e la richiesta è stata accolta dal giudice. Il trentenne li sconterà a casa di un cugino a Napoli. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale plurimo. Stamani presente in carcere ad Arezzo, dove il trentenne si trovava in seguito all’arresto l’avvocato difensore, Christian Vannucchi.