Incidente durante battuta di caccia nel Cuneese, un morto

Incidente durante una battuta di caccia nel Cuneese, un morto: si tratta di un cacciatore del quale non si conoscono ancora le generalità

Nel Cuneese è morto un cacciatore, di cui al momento non si conoscono le generalita'. L'uomo ha perso la vita a Valmala durante una battuta di caccia nella zona che dal Santuario conduce alla frazione di Bodone. Non e' ancora chiara a dinamica dell'accaduto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.