Incidente Grillo, il sindaco di Limone: "Rimuova i resti della sua auto"

Dopo 39 anni la chevrolet di Beppe Grillo è ancora lì in quel burrone dove è precipitata, portando alla morte di 3 persone. La gente si ferma a fare le foto, ed è diventato un luogo di attrazione turistica, ma il sindaco di Limone Piemonte, in paesino in provincia di Cuneo non ci sta. "Quel rottame – racconta il primo cittadino non è un trofeo da mostrare ai turisti. Tanti continuano a fermarsi, per scattare fotografie come fosse un’attrazione. Invece bisogna avere rispetto delle persone che sono decedute in quella tragedia. Proverò a contattare Beppe Grillo, per collaborare insieme, trovare una soluzione condivisa e rimuovere definitivamente i resti del veicolo".

Il rottame - si legge sulla Stampa - è una parte della carcassa del telaio di un fuoristrada Chevrolet che precipitò in un burrone ai primi chilometri della Via del Sale Limone- Monesi. Il fuoristrada è quelo del famoso incidente che il 7 dicembre 1981 vide Beppe Grillo come protagonista e che causò la morte di tre persone e la successiva condanna dell’ex comico, per omicidio plurimo colposo. Nell’incidente morirono tre persone: Renzo Giberti, 45 anni, la moglie Rossana Quartapelle, 33, il figlio Francesco, un bambino di 9. Assolto in primo grado dal Tribunale di Cuneo, Grillo fu poi condannato in Appello (1985) e in Cassazione (1988), a 14 mesi con sospensione condizionale della pena.