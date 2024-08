Incidente mortale a Senigallia: due ciclisti travolti e uccisi da un'auto, inutili i soccorsi

Senigallia, due ciclisti sono stati travolti e uccisi da un'auto che procedeva nel senso opposto. Non ancora identificati

Incidente mortale in provincia di Ancona. Due ciclisti sono stati travolti e uccisi da un'auto che viaggiava lungo la Statale 16 a Marzocca, frazione di Senigallia. L'incidente è avvenuto verso le ore 12 di oggi, martedì 13 agosto, ed è stato fatale per un uomo e una donna. Il conducente della vettura, invece, sembra non aver riportato ferite. Si è fermato a prestare soccorso appena gli è stato possibile. Per la coppia di ciclisti, però, non c'è stato nulla da fare. Anche i sanitari del 118 sono giunti tempestivamente nel luogo dell'incidente, ma hanno solo potuto constatare la morte dei due soggetti.

La dinamica dell'incidente non è chiara e la Polizia stradale sta cercando di ricostruirla. Sembra che i ciclisti si stessero muovendo sulla statale 16 verso Ancona, mentre l'auto che li ha travolti procedeva nel senso di marcia opposto e, per cause in corso di accertamento, ha invaso l'altra corsia. Il conducente sarà presto sentito dagli inquirenti. Le due vittime, invece, non sono state identificate: sembra non avessero i documenti con sé. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.