Incidente sulla Torino-Bardonecchia: due vittime e 25 auto coinvolte

Drammatico incidente in Piemonte, sulla Torino - Bardonecchia. Questa mattina, 13 febbraio, un maxi tamponamento è avvenuto sull'autostrada A32 in Valle di Susa, all'altezza della galleria Serre La Voute di Salbertrand, dalle prime verifiche, a causa del ghiaccio e dell'alta velocità. A provocarlo sarebbe stata un'auto uscita di strada in una curva. Il conducente di un'altra vettura si sarebbe fermato per aiutare, e da lì sarebbero iniziati gli scontri a catena di tutti gli altri veicoli che si sono trovati davanti le due auto ferme dietro la curva.

25 le auto coinvolte. L'autostrada è stata chiusa in direzione Bardonecchia, con uscita obbligatoria a Susa. Le prime immagini, diffuse sui social, mostrano il panico tra gli automobilisti. In corso l'intervento di polizia, ambulanze e vigili del fuoco. Le vittime sono due donne: una morta sul colpo nello schianto, l'altra all'arrivo in ospedale. Molte altre le persone rimaste ferite.