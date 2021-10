Incidenti sul lavoro, due morti e 3 operai gravi in un giorno

Incidenti sul lavoro, a Sassari un operaio è morto schiacciato da un muletto

Un operaio di 43 anni, Gianuario Derudas, è morto schiacciato dal muletto con il quale stava lavorando nell'ecocentro comunale di via Ariosto. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti, oltre alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. L'operaio è praticamente morto sul colpo. Ancora da stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità.

Il consiglio dei ministri oggi ha approvato le misure per arginare gli incidenti sul lavoro. Si tratta delle norme oggetto di confronto con i sindacati, messe a punto per fermare la lunga scia di morti bianche che continua a segnare il paese.

A Modena incidente mortale per un agricoltore

A Disvetro di Cavezzo un agricoltore di 49 anni ha perso la vita stamattina mentre lavorava nei campi. Dalle ricostruzioni, riporta il Resto del Carlino, il lavoratore sarebbe rimasto incastrato nel macchinario di irrigazione. Sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e medicina del lavoro. La Cisl di Modena e Reggio Emilia sospetta che ci sia stata una "formazione professionale non del tutto adeguata".

Due operai gravi nel Milanese

Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito a Nerviano, in provincia di Milano, cadendo per circa 6 metri dal tetto di un capannone. Attorno alle 10.30 l'uomo, per cause ancora da chiarire, è caduto dal tetto del capannone su cui stata lavorando e ha riportato un trauma cranico e ferite al volto. Il 44enne è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Sul posto, riferisce l'Areu, sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'Ats.

Un operaio di 66 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato mentre era al lavoro in un'azienda a Nerviano, in provincia di Milano. Attorno alle 15 l'uomo era stava lavorando in una cabina elettrica, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto folgorato, riportando ustioni a un braccio e al volto. Il 66enne è stato portato all'ospedale di Legnano in codice rosso.

Lastra di 100 kg schiaccia la gamba di un operaio nel biellese

Un altro incidente sul lavoro è avvenuto a Lessona, nel Biellese. Un operaio cinquantenne dipendente di una ditta del territorio, mentre era al lavoro in un cantiere è stato travolto da una lastra d'acciaio di circa 100 kg che gli è caduta sulla gamba sinistra provocando la frattura del perone. Intervenuti sul posto i carabinieri di Cossato, lo Spresal e il personale del 118 che ha trasportato l'operaio all'ospedale per gli accertamenti.

LEGGI ANCHE