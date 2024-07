Cagliari, colpito dalla pala di un escavatore: muore un operaio di 42 anni

Incidente sul lavoro a Cagliari: un uomo di 42 anni è stato travolto e ucciso da un mezzo in movimento. Soccorso dal suo investitore

Tragedia in un impianto di smaltimento dei rifiuti nella zona industriale di Macchiareddu, a Cagliari. La vittima è un operaio 42enne di Iglesias, investito da un mezzo meccanico impegnato in manovra a spostare i rifiuti guidato da un altro lavoratore. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era a piedi in un'area di manovra quando è stato travolto. L’investitore è stato il primo a soccorrerlo e a dare l'allarme. Quando sono arrivati sul posto i sanitari del 118 per il 42enne non c'era più niente da fare. Sul luogo, i carabinieri stanno raccogliendo le testimonianze per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro. Ma devono anche verificare che tutte le norme di sicurezza fossero attive in quel momento all'interno dell'azienda.