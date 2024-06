Sposa un uomo ma se ne accorge dopo 12 giorni. La storia

Indonesia, si sposa con uomo ma solo scopre solo 12 giorni dopo il sì

Dall'Indonesia arriva la storia di un matrimonio a dir poco surreale. Come spesso succede al giorno d'oggi la coppia si è conosciuta su Instagram per poi iniziare a frequentarsi anche nel mondo reale. Come racconta poi Dagospia, la relazione si è subito fatta seria e i due hanno deciso di sposarsi. Per rispettare le convizioni religiose di entrambi, però, non hanno mai fatto sesso. Allo sposo quindi è parso strano che la sua consorte non volesse condividere il letto con lui anche nei giorni successivi al sì. Poi si è scoperto il perché.

Dopo ben 12 giorni di rifiuti, il 26enne noto come Ak ha scoperto che la moglie Adinda Kanza in realtà era un uomo. Lo sposo è arrivato alla verità dopo che aveva incontrato i genitori della consorte, che invece gli aveva detto fossero morti. Sono stati loro a confermare che in realtà era un uomo e che aveva iniziato a vestirsi da donna nel 2020, anche se non sapevano che avesse una relazione. L'impostore, identificato poi come Esh, è stato arrestato per frode in quanto ha confessato di voler rubare i beni della famiglia di Ak. Potrebbe subire una condanna a 4 anni.