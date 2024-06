Simona Ventura si sposa e sull'invito compare l'iban. Scoppia la polemica

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano: scoppia la polemica sulle partecipazioni

Simona Ventura, nota presentatrice televisiva italiana, sta per sposarsi con il giornalista e scrittore Giovanni Terzi. Dopo diversi anni di relazione, la coppia ha deciso di coronare il loro amore con il matrimonio.

Come riporta Leggo.it "Il giornalista e la conduttrice si giureranno amore eterno il prossimo 6 luglio a Rimini, precisamente al Grand Hotel della località marittima […]. Nelle ultime ore, i due futuri sposi sono finiti al centro del gossip per le loro partecipazioni di matrimonio e il motivo è presto detto. Stando a quanto rivela il sito web Mow, il biglietto per l'evento sarebbe entrato in possesso anche di qualcuno che li ha spediti alla redazione che riporta che in calce si trovi in codice Iban con "causale Simona e Giovanni Honeymoon". La cifra bancaria, quindi, servirebbe a mandare una donazione spontanea agli sposi per regalare loro il viaggio di nozze. La giornalista Grazia Sambruna senza troppi giri di parole, chiede: «Ma che è sta cafonata?!»".