Simona Ventura e la malattia del futuro marito: "Condividiamo il percorso"

Simona Ventura sul compagno Giovanni Terzi: "Insieme affrontiamo la sua malattia ai polmoni"

Simona Ventura ha appena concluso con una sudata medaglia d'argento l'ultima edizione della competizione in onda su Rai 1 "Ballando con le stelle". Il programma condotto da Milly Carlucci le ha regalato una ritrovata visibilità dopo gli ultimi di esperienze professionali non proprio brillanti di fronte alle quali però la conduttrice non si è mai data per vinta. Ad accompagnarla in questa nuova avventura televisiva - appena conclusa - come "sfidante" c'è stato il compagno Giovanni Terzi, che proprio nel corso di una puntata del programma le ha fatto pubblicamente una proposta di matrimonio che la Ventura ha accettato commossa.

Ed è a proposito di Terzi che Simona si è confessata raccontando le gioie ma anche le difficoltà che affrontano come ogni coppia unita, tra queste la malattia di lui. "A Giovanni è stata diagnosticata una patologia genetica che colpisce i polmoni - riporta Il Messaggero - Io non c’ho pensato due volte, quando ho saputo di questa malattia, a buttarmi anima e corpo per stargli accanto e affrontare insieme questo percorso difficile. Un percorso che mi ha permesso di conoscere persone straordinarie nel servizio sanitario nazionale di cui si parla tanto e soprattutto male. Per me è un servizio pubblico e ci tengo a ribadirlo, è meraviglioso, ci sono persone, medici, ricercatori magnifici di cui si parla sempre troppo poco ma che meritano invece di essere lodati. Ma del resto si sa, fa più rumore un albero che cade…» ha spiegato la conduttrice.